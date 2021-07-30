COVID продолжает атаковать Украину: в МОЗ назвали число зараженных [ Редактировать ]
За сутки 29 июля в Украине зафиксировано 962 подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших - 51 ребенок и 49 медицинских работников.
Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, выздоровели - 504, умерли от коронавируса 14 человек.
За сутки осуществили около 45 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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