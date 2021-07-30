Холдинг OKKO Group приобрел первую партию специальных автомобилей-битумовозов, чтобы наладить собственную логистику и сбыт битума в Украине. Автотехника закуплена у украинского производителя Everlast (Одесса) и турецкой компании Ali Riza Usta (Конья). Кроме того, на ОККО начали формирование собственного парка вагонов-цистерн для перевозки битума.

Поставлять битум в Украину холдинг ОККО начал еще в прошлом году, но до сих пор задействовал арендованный транспорт. Сейчас же компания намерена создать собственный полный цикл от закупки продукта у производителя до доставки его заказчику до места назначения.

"Учитывая состояние дорог в Украине, битум еще долго будет оставаться ходовым товаром. В прошлом году мы наблюдали, как объемы потребления этого продукта превысили 1 миллион тонн, вдвое превысив показатель 2019 года. В 2021 такой стремительной динамики уже не будет, но высокий спрос на битум сохранится, - комментирует вице-президент OKKO Group Юрий Кучабский. - И наша цель - стать одним из ключевых операторов на этом рынке".

По его словам, для этого у компании есть достаточно оснований. Во-первых, давние налаженные деловые связи с предприятиями-производителями в Польше и Беларуси, откуда ОККО импортирует битум. А это является залогом того, что компания может обеспечить заказчиков ресурсом вовремя и в нужных объемах. Во-вторых, хорошо понимая специфику строительства дорог, OKKO Group готова поставлять клиентам битум с отсрочкой оплаты. На будущее ОККО рассматривает возможность организации импорта в Украину битума и морским путем.