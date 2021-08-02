"Зчитати" емоцію кота за допомогою смартфону. Додаток із такою функцією розробили канадські програмісти. Дозволяє не лише визначити настрій улюбленця, а і його самопочуття. Як саме це працює - дивіться далі.

Розуміти свого улюбленця краще це тепер не мрія, а реальність. Достатньо мати смартфон із камерою та спеціальний додаток "Талбі".

Щоб скористатися додатком, необхідно сфотографувати кішку. Світлину аналізує штучний інтелект. Порівнює емоції тварини зі шкалою гримас, яку три роки томУ розробили в Монреальському університеті.

Міше Пріст, розробниця додатка:

Шкала гримас - це спосіб визначити: тварині боляче, чи вона просто в поганому гуморі. Для цього програма аналізує положення вух, те, як примружені очі, напруження мордочки і навіть як розташовані вуса. Ми навчили штучний інтелект звертати увагу на все це і робити висновки. Якщо у вас є кіт, але немає спеціальних знань, тоді наша програма - для вас.

Алгоритми програми випробовували у цій ветеринарній клініці. Лікарка Ліз Руелль сподівається, додаток допоможе набратися досвіду молодим спеціалістам.

Ліз Руелль, ветеринарка:

Люблю працювати з котами, я росла разом з ними, шаленію від цих пухнастиків. Вони мене оточують усе життя, тож я розуміюся мовою їхнього тіла. Деякі мої колеги, особливо новенькі, які щойно закінчили навчання - не мають такого досвіду. Ця програма може допомогти їм на початку кар'єри.

Водночас технологія працює не з кожним котиком.

Стівен Бойсоно, співрозробник додатка:

Протестував додаток, коли жив з трьома котами. Один з них був чорного кольору. З ним програма працювала некоректно. Штучний інтелект не міг зчитати емоції, бо йому бракувало світла на фото. Але є хороша новина. Чим більше людей користуватимуться додатком, тим розумнішим він стане. З часом працюватиме добре на найчорніших котах.

За словами творців "Талбі", програма також допоможе поліпшити здоров'я кішки. Мовляв, тварини здатні прожити якісніше та довше життя. Якщо додаток вказує на дискомфорт, чи біль у тварини - господарю треба лише вчасно звернутися до ветеринара по допомогу.