После заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором правительству поручили провести кадровую перезагрузку в "Укрзализныце", теневой бэк-офис компании также может стать объектом уголовных производств. Об этом пишет издание "Дело".

Журналисты напоминают, что в состав бэк-офиса, о котором писали ряд СМИ, входят бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его бывший советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за УЗ.

Также в работе "бэк-офиса" принимает участие Денис Пугач, которого ранее называли смотрящим в Государственной продовольственно-зерновой корпорации времен Януковича. Некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", в частности, курировал схему поставок кабельно-проводниковой продукции, а также обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци", вероятно, через собственные подконтрольные коммерческие структуры.

Также, по данным СМИ, значительное влияние на работу УЗ, по данным РБК-Украина, имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.

Все они якобы принимают решения о распределении теневых финансовых потоков в компании.

"После пятничного решения от руководства "УЗ" якобы поступила команда начинать уничтожение документальных следов работы "бэк-офиса", в частности, электронной переписки, расписок за выдачу денег из "черной кассы", "логистических журналов" (кому, от кого и с какой регулярностью должны были поставлять "теневой кэш") и других. Однако судя по имеющейся информации, это уже не имеет никакого значения. Ведь спецслужбы вели негласные следственные действия в отношении "сотрудников" и "руководителей" офиса как минимум в течение последних нескольких месяцев. А все необходимые документы уже давно скопированы и подшиты в личные дела, так как многие из "бэк-офицеров" являются фигурантами уголовных производств", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в материалах СБУ прямо указаны злоупотребления и схемы, которые в спецслужбе считают наиболее опасными. В первую очередь, речь идет о схемах, связанные с госзакупками. Основные злоупотребления касаются поставок запчастей и оборудования ненадлежащего качества или вовсе неизвестного происхождения. Тормозные колодки, элементы верхнего строения пути, компоненты силовых агрегатов тепловозов, элементы интерьеров пригородных поездов - это только часть коррупционных закупок, на которые указывают в спецслужбе как на самые вопиющие.

Еще одно направление расследований касается махинаций в финансовой сфере. "УЗ" уже давно пребывает в долговой яме (СБУ приводит цифру в 36 млрд грн. кредитной нагрузки), в некоторые месяцы займы приходится брать попросту на выплату заработной платы. Кроме того, объектом внимания спецслужб также может стать сговор с кредиторами "УЗ" относительно злоупотреблений при выдаче и распределении средств кредитов на развитие инфраструктуры компании.