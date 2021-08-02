Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого столкнулись 3 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Авария случилась недалеко от населенного пункта Великоселки. В ДТП участвовали автомобили Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Отмечается, что в настоящее время организацией движения на перекрытом участке занимается полиция. Граждан просят учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также, в дорожной аварии в Волынской области пострадали семь человек. 33-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 35-летнего жителя Харьковской области.

Кроме того, в Днепропетровской области на трассе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Вследствие трагедии погиб водитель микроавтобуса, а также травмы различной тяжести получили 4 человека.

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