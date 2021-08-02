В дорожной аварии в Волынской области пострадали семь человек. Об этом сообщает областная полиция.

ДТП произошло возле села Софиевка Луцкого района. По предварительным данным, 33-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 35-летнего жителя Харьковской области.

Пострадали оба водителя и пять пассажиров Renault Trafic. Все они госпитализированы. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Напомним, что в Луганской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали 9 человек.