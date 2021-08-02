В лобовом ДТП на Волыни пострадали 7 человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В дорожной аварии в Волынской области пострадали семь человек. Об этом сообщает областная полиция.
ДТП произошло возле села Софиевка Луцкого района. По предварительным данным, 33-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 35-летнего жителя Харьковской области.
Пострадали оба водителя и пять пассажиров Renault Trafic. Все они госпитализированы. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства аварии выясняет полиция.
Напомним, что в Луганской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали 9 человек.
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