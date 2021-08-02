Нещодавно під управління Міненерго були передані НЕК "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку". Про це розповів , голова Комітету Європейського Зеленого Курсу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Це потужні енергетичні актори, якими хочуть управляти різні зацікавлені особи під різними урядовими парасольками.

Звісно, що їх передача під управління Міненерго викликала велике незадоволення конкуруючих гравців, що також відобразилося на різних анонімних негативних припущеннях у засобах масової інформації щодо Міненерго та його очільника міністра Галущенка.

Матеріалів багато, але всі вони посилаються один на одний, або дуже схожі за текстом, що виглядає, як ініційована з одного центру інформаційна кампанія. Ну і як часто буває, якщо треба інформаційно збивати посадовця, то включили сценарій його зв’язків та інтересів із РФ. Я в такі бездоказові посили, чесно кажучи, не вірю.

Є ще й несправедливі закиди міністру у заниженні цін на електроенергію НАЕК "Енергоатом". Несправедливі, тому що саме Герман Галущенко ініціював розробку нової моделі ПСО, яка б дозволила державним виробникам електроенергії підвищити рентабельність та забезпечити таку вартість продукції, що створить можливість модернізувати підприємства. Міністр, до речі, неодноразово заявляв, що ціни для вразливих верств населення не можуть бути підвищені, а мають бути знижені.

Абсолютно зрозуміло, що й далі реформуючи ринок електроенергії виникатиме все більше протидії з боку "зацікавлених" сторін. Очевидно, що є ті, кому невигідна ефективна робота української енергосистеми. А на мій погляд, ефективності роботи енергосистеми можна досягати також і через управління Міненерго Укренерго, МГУ та Оператору ринку.

Ну і я би не поспішав змінювати міністра енергетики на передодні опалювального сезону. Країна довго жила без міністра. І якщо у ВР є консенсунс щодо його призначення і депутати не бачать його зв’язку до того, чи іншого олігарха, то краще такого міністра саме енергетики не втрачати, навіть, якщо уряд буде змінюватися в новому політичному сезоні.

Тому що зірвати підготовку до опалювального сезону, завадити українській енергосистемі пройти тестування в ізольованому режимі і, відповідно, завадити синхронізації з європейською енергосистемою та, як результат, повернути імпорт з РФ та Білорусі і продовжити заробляти на "схемах" в українській енергетиці може бути вигідно лише повним корупціонерам чи проросійським силам. Хоча, ці дві характеристики й одне про те ж саме.