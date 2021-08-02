В Германии детей начнут вакцинировать от коронавируса [ Редактировать ]
Власти Германии приняли решение начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Кампания по вакцинации начнется с сентября, сообщает The Guardian.
Отмечается, что при этом в стране начнется ревакцинация уязвимых групп населения.
Для ревакцинации будут использоваться вакцины с мРНК от Pfizer или Moderna, необязательно соответствующие той вакцине, которая была введена изначально.
При этом издание отмечает, что в Германии чуть более половины населения полностью вакцинировано, а около 62% сделали хотя бы одну прививку.
Ранее мы писали о том, что в Украине готовят ограничения для невакцинированных.
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