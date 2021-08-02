У Ізраїлі почали щепити тих, кому за 60, третьою дозою. Наразі серед таких майже 38 тисяч людей. В уряді впевнені, що встигнуть втретє вакцинувати усе старше населення до кінця серпня.

Задля цього до кампанії вакцинації на допомогу медикам залучили військових. Двома дозами в Ізраїлі вакцинували понад 62 відсотки людей.