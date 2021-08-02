В понедельник, 2 августа, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время придется внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Об этом он написал в в Facebook.

Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов).

"По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал он

По его словам, в Украине достаточно вакцин от коронавируса.

Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн Вакцинация открыта для всех желающих.

"Теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденые ограничения на время очередной волны коронавируса", - добавил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации.

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