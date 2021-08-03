Певица МакSим пришла в себя и начала дышать [ Редактировать ]
Во вторник, 3 августа, российская певица Марина Абрросимова, известная как МакSим, пошла на поправку. Девушка стала чувствовать себя лучше. Об этом пишет Telegram-канал Stars News.
Певица самостоятельно дышит через кислородную маску, но по больнице ее возят на кресле.
Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое легкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается - жидкости из него откачивают все меньше.
Певица пришла в сознание и даже смотрит телевизор. При этом, она все еще в реанимации.
Напомним, певица МакЅим почти месяц находилась в искусственной коме. Российской артистке резко стало хуже, и у нее отказывало правое легкое.
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