Кабинет министров Украины вводит превентивные меры против штамма "Дельта", стараясь не допустить прогнозируемой на осень вспышки COVID-19. На границах Украины с 5 августа начнут действовать новые, более жесткие правила въезда. Об этом 3 августа сообщает Госпогранслужба.

Иностранцам и лицам без гражданства (за исключением отдельных категорий) при въезде в Украину по-прежнему нужно иметь:

полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тестирования на COVID-19, проведенных не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

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Отрицательный тест не нужен тем, у кого есть документ, подтверждающий полный курс вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации или о взаимном признании COVID-сертификатов.

Все люди, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, независимо от наличия документов, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Самоизоляция предусмотрена и для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма.

Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения.

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На самоизоляцию при пересечении границы не попадают:

лица, не достигшие 18 лет;

граждане Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 включительно;

члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены вступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, соискатели образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Украины, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, иные законные представители или иные лица, уполномоченные родителями (усыновителями), опекунами, попечителями или другими законными представителями, которые сопровождают таких лиц;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;

граждане Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащими самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается. В случае невозможности установления мобильного приложения, отказа от его установки пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы.

Самоизоляция в связи с пересечением государственной границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.

Данная норма не касается лиц, прибывших из России и Индии, которые находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции составляет 14 дней.

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Напомним, что за минувшие сутки, 2 августа, на территории Украины зафиксировали 827 новых случаев коронавирусной инфекции.