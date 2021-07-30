Италия открывает границы для украинцев [ Редактировать ]
С 31 июля 2021 года Италия откроет границы для украинских туристов. Но есть условия въезда в эту страну. Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - написал он.
На карте МИД указаны условия въезда в эту страну:
- наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда;
- заполненная он-лайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/;
- по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Также мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.
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