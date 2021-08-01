Германия ужесточила условия въезда [ Редактировать ]
С 1 августа в Германии вступили в силу ужесточенные условия въезда в страну. Об этом сообщает DW.
Отныне, все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от коронавируса.
Такое требование распространяется на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и жителей Германии, которые возвращаются из других стран.
В то же время проверки на сухопутных границах страны будут иметь выборочный характер. Путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.
В свою очередь при въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19. Но даже в случае отрицательного результата теста в Германии надо пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.
Вакцинированные лица, возвращающиеся из зон высокого риска, должны на десять дней идти в карантин, который, однако, можно прекратить после пяти дней в случае отрицательного результата теста на коронавирус.
Для детей до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.
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