В пятницу, 30 июля, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о том, что новые правила въезда в Украину начнут действовать с 5 августа.

С 5 августа вступают в силу изменения, принятые правительством в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Новые правила имеют определенные особенности от действующих сейчас. Пограничники будут применять их как в пунктах пропуска на государственной границе, так и в КПВВ на линии разграничения на востоке и админмежах с оккупированным Крымом.

Так, для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства должны предъявить страховой полис и один из трех документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда,

отрицательный экспресс-тест или справку о полной вакцинации.

Но с 5 августа обязательным будет самоизоляция в течение 10 дней. При этом иностранцы обязаны устанавливать приложение Дія, иначе их не пустят в страну.

Не подлежат самоизоляции иностранцы со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Те же правила действуют для украинцев, кроме тех, кто вакцинировался хотя бы одной дозой и тех, кто выехал за границу до 4 августа.

Для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находились на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен в коем случае.

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