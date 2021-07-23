Франция открыла въезд для граждан Украины. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. На въезде: свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест.

Франция внесла Украину в перечень стран так называемой "зеленой" зоны. Это означает, что въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами МИД Франции.

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Для контроля на границе требуют предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (не ранее, чем за 72 часа) или тест на антитела (не ранее, чем за 24 часа). Также требуется заполнить форму об отсутствии симптомов заболевания и отсутствии контактов с заболевшими лицами. Эти требования применяются как к взрослым, так и к детям старше 12 лет.

Если украинец привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции, то для него ограничений на въезд нет. К числу разрешенных вакцин относятся: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield) и Jansen/Johnson&Johnson.

Вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации препаратом Janssen и 7 дней с момента введения второй дозы Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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Напомним, что 22 июля границы для украинцев открыли Нидерланды.

Как сообщали "Подробности", ранее Совет ЕС рекомендовал странам-членам Евросоюза снять ограничения для граждан Украины. Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательной, национальные власти сами решают, граждан каких стран пускать на свою территорию.