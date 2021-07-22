Нидерланды открыли границы для украинцев [ Редактировать ]
С четверга, 22 июля, Нидерланды открыли границы для украинцев по правилам "безвиза" в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Въезд граждан Украины - владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без COVID-сертификатов.
Ранее сообщалось, что Словакия открыла границы для украинцев. Также мы писали о том, что украинцев хотят вакцинировать в аэропортах и на границе.
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