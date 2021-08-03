Студента сенегальского университета арестовали после того, как он переоделся в женскую одежду и попытался сдать выпускной экзамен по английскому вместо своей девушки. Об этом сообщает Pulse.

Фотография Хадима Мбупы, одетого в красное платье и платок, разошлась в социальных сетях и новостных агентствах Сенегала. 22-летний парень признался, что нарушил закон "из-за любви", потому что у его подруги были "серьезные проблемы с английским".

Для маскировки Хадим надел под платок парик, прикрепил серьги, надел бюстгальтер и даже накрасил лицо. Уловка работала три дня, в течение которых ему удавалось обманывать наблюдателей и других кандидатов на степень бакалавра.

2 августа Мбупа предстал перед судом по обвинению в мошенничестве на экзаменах. Вместе с ним отвечать за проступок пришлось 19-летней Ганге Диум, которую обвинили в соучастии. Им грозит исключение, запрет на участие государственных экзаменах сроком до 5 лет, временный или постоянный запрет на поступление в вуз, штраф или даже тюремное заключение сроком от 1 до 5 лет.

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