В среду, 4 августа, христиане чествуют память святой Марии Магдалины. В этот день обычно поздравляют Марию с именинами.

Существует легенда, что святая Мария Магдалина была ученицей Иисуса Христа, а так же мироносицей. В Новом Завете сказано, что она была одержима демонами, и Христос вылечил ее.

Святую Марию Магдалину принято считать покровительницей проповедников, учителей, социальных работников и парикмахеров. К Марии обращаются, чтобы она даровала людям веру, смирение, смелость, помогла в тяжелые времена, а также исцелила от бесов и от блудных пристрастий.

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Что нельзя делать в День Марии Магдалины

В этот день большинство запретов касается женщин, поскольку Магдалина стала олицетворением учениц Иисуса Христа. Не рекомендуют в этот день стирать белье, управляться в огороде, поле и саду, а также ухаживать за домашними животными. Согласно верованиям, это принесет хозяйке финансовые трудности.

Молодым девушкам и вовсе запрещено работать в этот день, ведь физический труд грозит проблемами со здоровьем. Также нельзя ссориться и выяснять отношения.

Также 4 августа не стоит делать выпечку. Вообще с тестом в этот день работать нельзя. Его нельзя замешивать, выпекать или жарить на сковороде. Согласно народным верованиям, если в этот день работать с тестом, то в ближайшем будущем у вас возникнут финансовые трудности,

Кроме того, нельзя покидать свое жилище после заката. Согласно верованиям, в это время темные силы становятся особенно активны. Однако, дома верующих защищают силы господни. Поэтому покидать жилища без особой надобности не стоит. Некоторые источники вообще утверждают, что в день Марии Магдалины лучше вовсе не выходить на улицу.

Также нельзя в этот день таить обиду. Вообще, согласно христианскому верованию, обида всегда направленна против самого обиженного.

Женщинам в этот день рекомендуют сходить в церковь и заказать молитву 40 уст для здравия родных и за упокой всех предков.

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