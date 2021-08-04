Швеція буде щепити третьою дозою вакцини [ Редактировать ]
У Швеції в наступні місяці планують розпочати вакцинацію третьою дозою. Насамперед щепитимуть осіб з так званої групи ризику - тих, кому за 80 та з дуже ослабленою імунною системою.
А з наступного року третє щеплення робитимуть решті населення. Наразі дві дози в країні отримала понад половина людей. Першим у світі вакцинацію третьою дозою розпочав Ізраїль.
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