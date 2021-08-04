В комитете ВР по вопросам прав человека и нацменьшинств готовы изучить причины оскорбительных выражений со стороны главы базы отдыха Конча-Заспа Александра Гурина в адрес арендатора дома еврейской национальности. Для этого нам достаточного любого уведомления об этом инциденте, уточнил нардеп, член комитета Мустафа Джемилев.

По его словам заседания профильного комитета состоится в сентябре.

Экс-председатель Меджлиса крымскотатарского народа резко осудил Гурина за то, что тот позволил себе бросить фразу "мы вас не в Бабий Яр выселяем" жителю поселка Конча-Заспа, от которого чиновник требовал досрочного расторжения договора аренды.

По данным СМИ, речь о 73-летнем Юрие Гайсинском, который был народным депутатом I созыва, выступил инициатором запрета коммунистической партии в Украине, а также занимал должность первого заместителя Генерального прокурора, прокурора Киева и Киевской области.

"Это расизм, антисемитизм. За это нужно отвечать", - сказал Джемилев, напомнив, что за разжигание межнациональной розни в Украине предусмотрена уголовная ответственность (ст. УК 161) и наказание до 5 лет лишения свободы.

Джемилев высказал надежду на то, что глава Комитета ВР по вопросам прав человека и нацменьшинств (Дмитрий Лунинец, - ред) отреагирует на случившееся максимально быстро.

Напомним, историю про антисемитское выражение Гурина в адрес жителя арендного дома в Конча-Заспе рассказал юрист, защищающий интересы насильно выселяемых из поселка экс-чиновников.

В список подлежащих выселению попали 20 арендаторов из примерно 200 там сегодня проживающих. В СНБО критерии выбора именно этих 20 человек не озвучивали. Жильцы же настаивают на том, что не нарушали условий аренды, и 10 из них уже подали иски в суд.

Съехали с арендных домов базы Конча-Заспа только трое, в частности, и экс-Генеральный прокурор Святослав Пискун. Его Гурин обвинял в краже розеток, что оказалось клеветой со стороны директора базы, ведь розетки нашлись в доме.