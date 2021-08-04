Украинских синхронисток, взявших "бронзу", на церемонии награждения назвали россиянками [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Во время церемонии награждения украинских синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые завоевали "бронзу" в синхронном плавании, назвали представительницами Олимпийского комитета России. Об этом сообщает ТАСС.
После ошибки диктора образовалась небольшая заминка, но потом все было исправлено.
Напомним, что дуэт украинских "русалок" занял третье место по синхронному плаванью на Олимпиаде-2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль Украины в таком виде спорта.
Первое места взяла сборная России, которая выступает под аббревиатурой ОКР, а второе - китаянки. Призовые места среди дуэтов синхронного плавания выглядят так:
- Светлана Ромашина - Светлана Колесниченко (ОКР) - 195,9079;
- Хуан Сюэчэнь - Сунь Вэньянь (Китай) - 192,4499;
- Марта Федина - Анастасия Савчук (Украина) - 189,4620.
Напомним, что первый украинский атлет, завоевавший "золото" на Олимпиаде в Токио, украинец Жан Беленюк оригинально отметил победу, станцевав на татами гопак.
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