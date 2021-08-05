В финале каноэ-одиночек на 200 метров среди женщин украинка Людмила Лузан стала третьей с результатом 47,034 секунды и завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Это уже 12-я олимпийская медаль в копилке сборной Украины:

1 - золото;

2 - серебро;

9 - бронза.

Украина находится на 37-м месте в медальном зачете.

Как сообщали "Подробности", 24-летняя уроженка Ивано-Франковска Людмила Лузан завоевала "золото" в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который в начале июня проходил в Польше.

Напомним, что Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе принес Украине первое "золото" Олимпиады в Токио.