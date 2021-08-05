Украинка Людмила Лузан завоевала олимпийскую бронзу в каноэ-спринте [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
В финале каноэ-одиночек на 200 метров среди женщин украинка Людмила Лузан стала третьей с результатом 47,034 секунды и завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Это уже 12-я олимпийская медаль в копилке сборной Украины:
- 1 - золото;
- 2 - серебро;
- 9 - бронза.
Украина находится на 37-м месте в медальном зачете.
Как сообщали "Подробности", 24-летняя уроженка Ивано-Франковска Людмила Лузан завоевала "золото" в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который в начале июня проходил в Польше.
Напомним, что Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе принес Украине первое "золото" Олимпиады в Токио.
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