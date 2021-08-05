5 серпня 2021 року Київський апеляційний суд відмовив Mind.ua (ТОВ "ФЬЮЧЕР МЕДІА") в задоволенні апеляційної скарги на ухвалу Броварського міськрайонного суду Київської області від 27 квітня 2021 року у справі № 361/7459/20 за позовом Альони Шевцової до Mind.Ua та журналістки видання Любові Величко.

Раніше, у жовтні глава фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Альона Шевцова подала проти Mind.Ua та Любові Величко позов про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. У позові Шевцова просила суд визнати недостовірною і такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію, поширену Величко, щодо діяльності самої Шевцової та ФК Леогеймінг Пей, співвласником якої вона є. Вимогами позову були притягнення до кримінальної відповідальності журналіста Любов Величко та витребування з самого видання 1 млн грн. Як заявила Альона Шевцова, ці гроші у разі виграшу позову будуть внесені до одного з дитячих благодійних фондів.

Нагадаємо, в липні 2020 року Альона Дегрік Шевцова вже виграла суд про захист честі і ділової репутації проти сайту MIND.UA. Суд зобов’язав ТОВ "Фьючер Медіа" протягом 5 днів вилучити інформацію з двох публікацій на сайті mind.ua, яка порочить честь і ділову репутацію позивача.

Раніше, у березені 2019 року Шевцова виграла позов до блогера Олексія Комахи. Таке рішення прийняв Фастівський міський суд Київської області. Прецедентом для позову і розгляду став також пост в Facebook на сторінці Олексія Комахи, який паплюжив ім’я і ділову репутацію Альони Дегрік Шевцової. У вересені 2019 року Альона Дегрік Шевцова здобула судову перемогу над виданням "Народна Правда", яке в підсумку видалило всі неправдиві матеріали. В січні 2020 року власниця ФК Леогеймінг Пей виграла суд у інтернет-видання "Апостроф" (apostrophe.ua), доказавши, що видання розміщувало неправдиву інформацію, що порочить ділову репутацію. У лютому 2020 року Шевцова одержала перемогу в судовому процесі про захист честі, гідності та ділової репутації у сайту blackmark.club. Відповідне рішення прийняв Київський районний суд міста Одеси 10 лютого 2020 року.

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