В Ізраїлі провели черепаху до моря після реабілітації [ Редактировать ]
Додому в море провели врятовану черепаху в національному парку Пальмахім, що в Ізраїлі. Тварину на цьому ж узбережжі дев'ять місяців тому знайшов місцевий рибалка.
У черепахи в горлі застряг риболовецький гачок. Через це її легені наповнювалися водою. Плазуна забрали в реабілітаційний центр. 20-річна тварина одужала і набралася сил.
Рятувальники сподіваються, що тепер черепаха доживе до 80.
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