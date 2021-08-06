Рятувальники сподіваються, що тепер черепаха доживе до 80

Додому в море провели врятовану черепаху в національному парку Пальмахім, що в Ізраїлі. Тварину на цьому ж узбережжі дев'ять місяців тому знайшов місцевий рибалка.

У черепахи в горлі застряг риболовецький гачок. Через це її легені наповнювалися водою. Плазуна забрали в реабілітаційний центр. 20-річна тварина одужала і набралася сил.

Рятувальники сподіваються, що тепер черепаха доживе до 80.