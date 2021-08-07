Украинский боксер Александр Хижняк уступил в бою за "золото" Олимпиады-20202 бразильцу Гиберту Соузе.

Украинец доминировал весь бой, но в третьем был нокаутирован.

С самого начала боя Хижняк традиционно пошел вперед и к такому натиску бразилец был явно не готов. В итоге первые два раунда в ринге полностью доминировал именно украинец.

Продолжил Хижняк разбивать соперника и в последнем раунде, но в одной из атак за полторы минуты до конца пропустил боковой удар на встречу от Соузы и упал. Он сразу встал на ноги, но немного пошатнулся, а рефери принял достаточно спорное решение остановить бой - победа Соузы.

На момент остановки боя Хижняк побеждал в бою по оценкам всех пяти судей со счетом 20-18. Таким образом бразильцу для победы нужен был только нокаут, что и произошло. В итоге у Хижняка лишь "серебро".

Таким образом в копилке Украины уже 16 медалей - 1 золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых. Это только начало сегодняшнего дня.

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