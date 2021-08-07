Невтішна статистика: в Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Знову рекорд вакцинації. Понад 170 тисяч українців щепилися минулої доби. Повністю вакцинованих побільшало майже на 70 тисяч. А от нових хворих - не меншає. Третій день поспіль понад тисячу українців отримують позитивні тести. Найбільший приріст у Києві, а також у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Водночас одужали майже тисяча 400 українців.
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