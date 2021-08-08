Відомий продюсер Дмитро Харитонов пішов з життя на 55 році життя [ Редактировать ]
Не стало сьогодні і відомого продюсера та журналіста Дмитра Харитонова. Колишній генпродюсер одного з українських телеканалів помер на п'ятдесят п'ятому році життя. Про це повідомили його друзі. Однак причина смерті - поки невідома.
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