Десятирічна дівчинка із Волині потребує трансплантацію кісткового мозку [ Редактировать ]
Десятирічна Анастасія Трофимюк із Волині від початку червня перебуває на лікуванні в турецькому місті Анталія. З діагнозом - рак крові. У вересні дівчинці мають провести трансплантацію кісткового мозку. Операція не з дешевих - її вартість понад сто тисяч доларів. Родина вже оплатила весь курс хіміотерапії, але на останній етап лікування коштів не вистачає.
Веселий спів та блиск в очах. За цією усмішкою приховується надсильна людина. Маленька Анастасія вже третій місяць бореться із тяжкою хворобою - гострим мієлобластним лейкозом.
Юлія Трофимюк, мати дівчинки:
В момент, коли вона захворіла, на момент, коли виявили хворобу пройшло не більше десяти діб. Виявилося, хвороба дуже складна, важка. Ми здали аналіз крові і аналіз крові показав дві бластних клітини в переферії. Це явна ознака того, що хвороба прогресує, і досить швидко.
Діагноз "онкологія" пролунав мов грім. Час ішов на хвилини. Проте в київській лікарні не виявилося жодного вільного місця. Родина того ж дня мусила летіти до Анталії. Там прийняти маленьку пацієнтку зі страшним діагнозом погодилися одразу.
Юлія Трофимюк, мати дівчинки:
Настя пройшла вже три курси. В понеділок починається четвертий курс хіміотерапії. Завідуючий відділенням лікар Видат і її безпосередньо лікуючий лікар Сида - вони провели сьогодні консиліум і вирішили після четвертої хіміотерапії робити трансплантацію кісткового мозку.
У боротьбі за життя донечки батьки вже заплатили понад сімдесят тисяч доларів, проте попереду - найскладніше. У вересні на Настю чекає трансплантація кісткового мозку. Сума, необхідна для операції, в рази більша. Самотужки родина впоратися не в змозі.
Юлія Трофимюк, мати дівчинки:
Взагалі витрачено за чотири курси хіміотерапії, тридцять вісім і сорок, сімдесят вісім тисяч доларів. А пересадка кісткового мозку коштує дев`яносто сім тисяч євро або сто п`ять тисяч доларів.
Лікарі запевняють: трансплантація значно підвищує шанси на одужання.
Видат, дитячий гематолог, лікар Насті:
При вчасному і комплексному лікуванні відсоток видужання дітей з таким діагнозом - сімдесят відсотків. Проте, стосовно Анастасії прогнозів давати не можу, адже попереду ще аналізи.
Колись жвава дівчинка не здається і тепер. Вірить, що таки здолає недугу.
Анастасія Трофимюк:
Моліться за мене. Хештег "здорова та сильна". Я буду боротися.
Допомогти Анастасії може кожен. Реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті "Подробності.Юей" у розділі "Ми допомагаємо".
Карта Приватбанку
5168 7427 2959 9427
Юлія Трофимюк, мама Насті
Тел.: +38(063)696-88-81
по теме
Ось так, просто в центрі столиці, мобільні бригади тестують усіх охочих на гепатит В і С. Крапля крові, 10 хвилин і результат готовий. Одна риска в тесті - ви здорові, дві - інфіковані
Щоправда, учасники, на відміну від своїх мультяшних прототипів, не мають диво-інструментів та новітнього оснащення. Однак це не заважає їм виконувати важливу й корисну місію
Є квиток - можеш вакцинуватися. Аби пасажири точно помітили центр вакцинації, його розмістили поруч із входом у термінал аеропорту. Наразі тут працює троє медиків
Ігор в реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Під сильними знеболювальними. З журналістами спілкується усього кілька хвилин
Цю крихітку за інструментом звуть Бріджит. Дівчинці лише чотири роки, але її зграбним пальчикам уже підкорюється музика Бетховена