Десятирічна Анастасія Трофимюк із Волині від початку червня перебуває на лікуванні в турецькому місті Анталія. З діагнозом - рак крові. У вересні дівчинці мають провести трансплантацію кісткового мозку. Операція не з дешевих - її вартість понад сто тисяч доларів. Родина вже оплатила весь курс хіміотерапії, але на останній етап лікування коштів не вистачає.

Веселий спів та блиск в очах. За цією усмішкою приховується надсильна людина. Маленька Анастасія вже третій місяць бореться із тяжкою хворобою - гострим мієлобластним лейкозом.

Юлія Трофимюк, мати дівчинки:

В момент, коли вона захворіла, на момент, коли виявили хворобу пройшло не більше десяти діб. Виявилося, хвороба дуже складна, важка. Ми здали аналіз крові і аналіз крові показав дві бластних клітини в переферії. Це явна ознака того, що хвороба прогресує, і досить швидко.

Діагноз "онкологія" пролунав мов грім. Час ішов на хвилини. Проте в київській лікарні не виявилося жодного вільного місця. Родина того ж дня мусила летіти до Анталії. Там прийняти маленьку пацієнтку зі страшним діагнозом погодилися одразу.

Юлія Трофимюк, мати дівчинки:

Настя пройшла вже три курси. В понеділок починається четвертий курс хіміотерапії. Завідуючий відділенням лікар Видат і її безпосередньо лікуючий лікар Сида - вони провели сьогодні консиліум і вирішили після четвертої хіміотерапії робити трансплантацію кісткового мозку.

У боротьбі за життя донечки батьки вже заплатили понад сімдесят тисяч доларів, проте попереду - найскладніше. У вересні на Настю чекає трансплантація кісткового мозку. Сума, необхідна для операції, в рази більша. Самотужки родина впоратися не в змозі.

Юлія Трофимюк, мати дівчинки:

Взагалі витрачено за чотири курси хіміотерапії, тридцять вісім і сорок, сімдесят вісім тисяч доларів. А пересадка кісткового мозку коштує дев`яносто сім тисяч євро або сто п`ять тисяч доларів.

Лікарі запевняють: трансплантація значно підвищує шанси на одужання.

Видат, дитячий гематолог, лікар Насті:

При вчасному і комплексному лікуванні відсоток видужання дітей з таким діагнозом - сімдесят відсотків. Проте, стосовно Анастасії прогнозів давати не можу, адже попереду ще аналізи.

Колись жвава дівчинка не здається і тепер. Вірить, що таки здолає недугу.

Анастасія Трофимюк:

Моліться за мене. Хештег "здорова та сильна". Я буду боротися.

Допомогти Анастасії може кожен. Реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті "Подробності.Юей" у розділі "Ми допомагаємо".

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Юлія Трофимюк, мама Насті

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