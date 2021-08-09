До олімпійського руху долучилися й астронавти з МКС. Вони провели першу космічну Олімпіаду. Розділилися на дві команди й позмагалися у чотирьох позаземних дисциплінах. Вільній програмі з гімнастики - коли спортсмени не мають торкатися жодних поверхонь станції.

Космічний гандбол без рук учасники мали задути тенісну кульку у ворота. Стрільба гумкою в невагомості. Та особливо видовищне синхронне плавання. Усі змагання засвідчили: хоч на орбіті й панує здоровий спортивний дух, перемагає все одно дружба.