Картридж с игрой Super Mario продан за 52 миллиона гривен [ Редактировать ]
Источник: Engadget
Нераспечатанная копия легендарной видеоигры Super Mario Bros от Nintendo была продана за 2 миллиона долларов, что в пересчете на украинскую валюту составляет 52 миллиона гривен.
Таким образом игра побила предыдущий рекорд, установленный установленной в прошлом месяце, когда коллекционер заплатил 42 миллиона гривен (1,56 миллиона долларов) за оригинальную версию Super Mario 64.
Копия игры имела рейтинг 9,8 A+ по шкале Wata Scale , что означает, что она находилась в "идеальном" состоянии. Этот факт сильно повлиял на итоговую стоимость.
Игра была продана на платформе Rally без аукционнных торгов, а по фиксированной цене. Владельцы называют себя, как "место вкладывания альтернативных инвестиций в активы".
Согласно The New York Times, площадка коллекционирования Rally покупает игры и другие коллекционные предметы, такие как комиксы, и превращает их в небольшие компании, в которых люди могут покупать акции, как инвестиции.
Если кто-то делает предложение о покупке предмета коллекционирования, эти инвесторы голосуют, продавать ли его. Rally купила игру Super Mario Bros. за $140 тысяч в апреле 2020 года, и теперь акционеры одобрили продажу анонимному коллекционеру.
Punks, X-Men, Declarations, and some news...— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021
🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆
...w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.
Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9
В том же году инвесторы отклонили предложение игры на 300 тысяч долларов. Даже имея на кону 2 миллиона долларов, некоторые не хотели расставаться с игрой, а четверть из тех, кто участвовал в коллективном голосовании, отклонили предложение.
Эксперты предполагают, что 2 миллиона долларов за игру не предел, поскольку сейчас отмечается повышенный спрос на коллекционные видеоигры.
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