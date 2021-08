Нераспечатанная копия легендарной видеоигры Super Mario Bros от Nintendo была продана за 2 миллиона долларов, что в пересчете на украинскую валюту составляет 52 миллиона гривен.

Таким образом игра побила предыдущий рекорд, установленный установленной в прошлом месяце, когда коллекционер заплатил 42 миллиона гривен (1,56 миллиона долларов) за оригинальную версию Super Mario 64.

Копия игры имела рейтинг 9,8 A+ по шкале Wata Scale , что означает, что она находилась в "идеальном" состоянии. Этот факт сильно повлиял на итоговую стоимость.

Игра была продана на платформе Rally без аукционнных торгов, а по фиксированной цене. Владельцы называют себя, как "место вкладывания альтернативных инвестиций в активы".

Согласно The New York Times, площадка коллекционирования Rally покупает игры и другие коллекционные предметы, такие как комиксы, и превращает их в небольшие компании, в которых люди могут покупать акции, как инвестиции.

Если кто-то делает предложение о покупке предмета коллекционирования, эти инвесторы голосуют, продавать ли его. Rally купила игру Super Mario Bros. за $140 тысяч в апреле 2020 года, и теперь акционеры одобрили продажу анонимному коллекционеру.

