В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Документ устанавливает единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуску и проведению лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, также казино и лотереи будут платить налог на прибыль по общей ставке - 18%.

Также будет проводиться начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.

Крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

При налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.

Напомним, что 11 августа 2020 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

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23 сентября 2020 года была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. На начало июля 46 отелей в Украине получили право открывать игорные залы.