Японская компания Nintendo анонсировала новую модель своей портативной игровой приставки – Nintendo Switch. Консоль под названием Switch OLED выйдет 8 октября 2021 года по цене 350 долларов.

Самое большое отличие Switch OLED от оригинальной модели Switch заключается в новом экране на основе органических полупроводников – OLED. Такими дисплеями сейчас оснащаются топовые смартфоны Android и iPhone.

Диагональ экрана была увеличена с 6,2 дюймов до 7 дюймов с сохранением прежних размеров корпуса. Вопреки слухам, Switch OLED не сможет отображать видео с очень высоким разрешением 4K в док-станции, выдавая "классические" 1080p, а также 720p в портативном режиме.

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Все потому, что аппаратная начинка останется прежней. Таким образом, Switch OLED не будет сильно отличаться с точки зрения производительности от базовой модели Switch.

Nintendo Switch OLED

Разница лишь в некоторых косметических улучшениях. Корпус получил строгое черно-белое оформление, на тыльной его части размещена широкая регулируемая подставка вместо короткой ножки у прошлых моделей, а док-станция обзавелась Ethernet-портом для более стабильной игры в сети (раньше приходилось пользоваться переходниками).

Nintendo Switch OLED

Стоит отметить, что сама док-станция тоже получила небольшое улучшение в виде с закругленных краев, чтобы не поцарапать экран.

Док-станция Nintendo Switch OLED

На собственной странице часто задаваемых вопросов Nintendo о консоли указано лишь одно различие между двумя моделями ­– экран. У OLED-экранов есть разительное преимущество перед ЖК-экранами. Первый не использует подсветку и вместо этого отображает изображения, используя свет от каждого пикселя. Результат - более глубокие цвета и более резкий контраст, а в некоторых случаях более длительный срок службы батареи.

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В официальном ролике также не было указано еще одно отличие от базовой модели – увеличенное до 64 ГБ внутреннее хранилище для игр. В обычном Switch и Switch Lite этот объем составлял 32 ГБ.

Порты подключения и размеры корпуса остаются прежними. Практически по всем показателям Switch OLED совпадает с базовым Switch, за исключением экрана и внутренней памяти.

Новый Switch появится почти через два года после Nintendo Switch Lite –уменьшенной и более дешевой версии Switch, которую нельзя подключить к телевизору. Switch Lite дебютировал по цене 199 долларов в сентябре 2019 года. Новинка будет стоит на 150 долларов дороже.

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