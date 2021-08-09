Найдорожча колекційна гра в історії людства. За рекордні два мільйони доларів пішла з молотка відеогра "Супер Маріо Бразерс".

Рідкісний картридж жодного разу не діставався з оригінального пакування. Продажем займалася компанія, яка придбала його за 140 тисяч доларів.

Отримали кілька пропозицій. І зрештою продали невідомому покупцю, який запропонував два мільйони. "Супер Маріо Бразерс" вийшла на консолі "Нес" у 1985 році. Гра стала найпродаванішою в історії. І потрапила до Книги рекордів Гіннеса.