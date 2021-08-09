Картридж Super Mario продали за рекордні $2 млн [ Редактировать ]
Найдорожча колекційна гра в історії людства. За рекордні два мільйони доларів пішла з молотка відеогра "Супер Маріо Бразерс".
Рідкісний картридж жодного разу не діставався з оригінального пакування. Продажем займалася компанія, яка придбала його за 140 тисяч доларів.
Отримали кілька пропозицій. І зрештою продали невідомому покупцю, який запропонував два мільйони. "Супер Маріо Бразерс" вийшла на консолі "Нес" у 1985 році. Гра стала найпродаванішою в історії. І потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
по теме
Sony разблокировала внутренний отсек расширения M.2 SSD в PlayStation 5
Быстрый накопитель WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 выдает скорость до 3600 МБ/с
Перекупщики уже продают Steam Deck по цене более 1000 долларов
Выпущенный 10 лет назад Samsung Galaxy S2 может обновиться до свежей прошивки
Нераспечатанная копия картриджа Super Mario Bros. побила рекорд по стоимости