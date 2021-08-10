Вакцинация в Украине: темпы необходимо ускорить вдвое [ Редактировать ]
В Центре экономики здравоохранения KSE заявили о том, что темпов вакцинации от коронавируса в Украине недостаточно, чтобы выйти на показатель 70% вакцинированного взрослого населения к концу 2021 года.
При этом отмечается, что темпы вакцинации в стране растут и превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.
Но этого недостаточно, уже сейчас необходимо ее ускорить в 2 раза, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.
Напомним, что в Португалии три члена одной семьи умерли от коронавирусной болезни в течение недели после отказа от вакцинации.
Ранее мы писали о том, что отрицавший вакцинацию 34-летний блогер умер от коронавируса.
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