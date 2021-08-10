В Португалии три члена одной семьи умерли от коронавирусной болезни в течение недели после отказа от вакцинации. Об этом сообщает The Guardian.

Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация противников вакцинации.

Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шарман и 40-летний брат Шоул подхватили вирус на семейном ужине.

"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, это стоит жизни", - отметил он.

По словам Гонсалвеса, у его родителей были проблемы со здоровьем, но его брат был "самым здоровым человеком", которого он знал, и вакцина спасла бы ему жизнь.

Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. По приезду он обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое были похоронены на кладбище в Лиссабоне.

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