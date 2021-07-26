Отрицавший вакцинацию 34-летний блогер умер от коронавируса [ Редактировать ]
В США от коронавирусной болезни умер 34-летний блогер Стивен Хармон. Он отрицал COVID-19 и смеялся над вакцинацией, сообщает CBS Los Angeles.
Отмечается, что Стивен был очень религиозным и посещал церковь. У себя в Twitter он постоянно писал посты о COVID-19, насмехался над вакцинацией и вообще не верил в вирус.
Он заразился коронавирусом в июне 2021 года, а позже попал в больницу.
Незадолго до этого Хармон написал в Twitter речитатив по мотивам песни рэпера Jay-Z: "Если у тебя проблемы с электронной почтой, я сочувствую тебе, сынок. У меня 99 проблем, но с вакцинацией - нет".
У Стивена началась пневмония, о чем он сообщил подписчикам.
Последние слова Стивена были такими: "Если вы не верите, что Бог может исцелить меня через этот глупый вентилятор, то держите ад подальше от моей палаты интенсивной терапии, здесь нет места страху или недостатку веры!"
Американца подключили к аппарату искусственного дыхания 21 июля, хотя вначале он сопротивлялся этому. Потом он попросил подписчиков молиться за него.
Стивен Хармон/ Фото: Twitter/@stephenharmon
Стивен умер 25 июля, его блоги в соцсетях сейчас закрыты и недоступны.
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