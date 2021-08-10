У Німеччині підрахували збитки від паводків [ Редактировать ]
У Німеччині оцінили збитки від паводків. На відновлення постраждалих регіонів знадобиться приблизно 30 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія - Армін Лашет.
Негода пошкодила півтори сотні шкіл, двісті дитячих садочків, стільки ж лікарень і пів сотні аптек. Очільники урядів усіх земель уже заявили про готовність внести кошти до національного фонду відбудови.
Як і на що витратити гроші - німецький парламент має вирішити до осені.
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