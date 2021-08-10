Півкілограмова, з чистого золота й нова інвестиційна. Нацбанк вводить в обіг одразу чотири пам'ятні монети до річниці Незалежності України. Ксенія Барвіненко дізналася, як їх карбують та що зображено на колекційних гривнях.

Усе починається з гіпсу. Так точно можна сказати про виробництво монет. Адже перш ніж металева гривня потрапить до вашого гаманця або срібна монета опиниться на поличці колекціонера, її макет виготовляють на гіпсовій формі.

Володимир Атаманчук, головний художник-скульптор Монетного двору:

Ескізи нам передають від НБУ затверджені художньою радою і потім цей ескіз до виконання і ми виконуємо модель по заданих параметрах дещо літери там ми можемо фрезерувати на фрезерувальному станку, а все що стосується фігуративного, то це все вручну.

Потім із гіпсу зображення переноситься на більш твердий матеріал.

Володимир Решинський, директор Монетного двору БМД:

Чого це робиться то гіпс, скульптору з ним працювати легше. Це твердий матеріал, який потім іде на станок який копірує оце все, що тут до мікрона і передає і вирізає його в металі.

Та хоч би яким точним було обладнання, без умілих рук не обійтися. Під мікроскопом металевий штамп доводять до ідеалу.

І коли штапм готовий - у цех карбування. Там народжуються монети.

Тетяна Палій, оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холоднокарбувального устаткування:

Зі спеціальних заготовок, які виготовлені в даний момент, зі срібла 925 проби, кожна заготовинка контролюється, кладеться в карбувальний бокс і включається. В даний момент відбувається процес карбування. - А довго воно? Все? - Там високий тиск.

Карбування однієї пам'ятної монети триває кілька секунд, а потім її довго роздивляються, але не тому, що милуються своєю роботою, - це все контроль якості, адже.

Володимир Баглай, генеральний директор Банкнотно-монетного двору:

Це, по-суті, ручна робота, кожна монета перевіряється на якість, щоб не було ні пилинка, ні подряпинка. Потім вона в ручну фарбується і знову перевіряється на якість, бо якість пруф це на світовому ринку найвища якість монет, там вже є відображення дзеркала, яке повинно бути ідеальним, на розмінних монетах його не вимагається

Тетяна Іванська, начальник цеху карбування ювілейних та пам'ятних монет:

Карбувальниця - вона протирає за каждою монетою штемпель спиртом або ацетоном. Каждая монета просматривается, потом она ложит на карбувальний штемпель, карбуют. Зняла, посмотрела якість, складывается на рабочие столы или в капсулу. А за каждой монетой опять штемпель протиряется, продувается вся пыль, если попадает пылинка на штемпель - все, монета бракованая.

Нині тут завершують карбування пам'ятних монет до 30-річчя Незалежності України, їх буде аж чотири.

Віктор Зайвенко, директор Департаменту грошового обігу:

Золота монета вагою 62,2 грама або дві унції, має номінал 250 гривень - діаметр 42 міліметра і тираж до 400 штук, дві срібні монети номінал 50 гривень і вага 500 грам - тираж 500 штук, і 10 гривень маса монета 1 унція - тираж 3 000 штук, монета з недорогоцінного сплаву - номінал 5 гривень - тираж 50 000 і ця монета вводиться в обіг вже сьогодні 10 серпні, решта монет вводиться в обіг 17 серпня.

Найдорожча монета із золота, її орієнтовна вартість - близько 140 тисяч гривень. А найбільша, зі срібла, вагою пів кілограма - вартуватиме понад 20 тисяч. Ще одна монета зі срібла коштуватиме 1 900 гривень, найдешевший - п'ятигривенник із недорогоцінного металу, його ціна - 71 гривня.

Віктор Зайвенко, директор Департаменту грошового обігу:

На всіх монетах присутні національні символи - малий державний герб України, назва країни, рік карбування монет та її номінал. Дизайни пам'ятних монет різні, але всі вони несуть головну. Ідею глибинності нашого коріння, звеличують наш український символ - тризуб.

Окрім чотирьох пам'ятних монет, до Дня Незалежності випустять і нову інвестиційну монету. Орієнтовна ціна цієї монети - 1 300 гривень, фактично це шматок чистого срібла, оформлений як українська гривня. З кожним днем її ціна лише зростатиме, залежно від вартості банківських металів.

Це друга інвестиційна монета України, перша - із зображенням Архістратига Михаїла - доволі популярна у світі, запевняють в НБУ. Кажуть, що карбують такі на експорт, і входить вона до так званого клубу Ф-15, куди потрапляють найвідоміші інвестиційні монети з усіх країн.