На Черкащині буревій пошкодив третину сільських хат [ Редактировать ]
Половина осель знеструмлена, пошкоджені третина хат і дах місцевої школи, повалені десятки дерев. Такі наслідки негоди в селі Сагунівка на Черкащині. Буревій пронісся на вихідних, та люди й досі оговтуються від пережитого. Наслідки бачили мої колеги.
Пані Любов показує знімки гаража та будинку одразу після негоди. У жінки й досі тремтить голос, коли згадує про пережите.
Любов Джулай, жителька села Сагунівка:
Одна секунда, ми були на вулиці, одна секунда, щас думаю заховаюсь під навєс, воно все задуло, забігаю в хату, все тріщить у хаті, цегла летить, я думала хата завалюється, потом шифер почав стрілять. У нас шіфєр аж на городі валяється.
Уже три дні в селі чути, як працює пилка. І мотори автівок електриків.
Ще й досі половина села залишається без світла. Лінії електропередач обірвали не лише дерева, а й стовпи, які валив ураган. Щоб усе налагодити якнайшвидше, тут уже кілька днів працюють електрики із сусідніх громад.
Сергій Токаренко, майстер Мошнівської енергодільниці:
Їх оприділить не можна, десть по 15-20-30 прольотів може бути на кожній лінії, ви ж бачите шо робиться, дерева лежать забори лежать.
Пошкоджена й покрівля місцевої школи частина шиферу злетіла внаслідок сильних поривів вітру. Директор хвилюється чи встигнуть відремонтувати покрівлю до початку навчального року.
Леся Атамась, директор Сагунівського закладу загальної середньої освіти:
Може статись непоправне лихо, оскільки зроблені вже косметичні ремонти в класах і звичайно буде шкода всієї цієї нашої праці, тому звичайно звернулись до сільського голови.
У сільраді вже створили комісію, щоб оцінити матеріальні збитки від негоди, та вже зараз говорять - допомогти всім коштів не вистачить.
Ірина Бодяненко, сільський голова Сагунівки:
Збитки дуже великі, люди втратили і криші, ну то шо забори, це не сама перша необхідність, хоча це тоже гроші, саме головне дахи, попадали стіни, франтони, криші розібрало, це страшно, не дай бог дощі то люди потерплять ще більше убитки, щас затече, попадають і стелі.
Місцеві депутати планують звернутись із проханням виділити кошти з обласного бюджету, бо ж більшість селян самостійно відновити будинки не в змозі. Щоб назвати точні суми збитків, уже почали обхід усіх осель у Сагунівці.
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