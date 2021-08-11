Глава полиции Киева Крищенко ушел в отставку [ Редактировать ]
Глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Крищенко, его рапорт об отставке удовлетворили во вторник, 10 августа.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - написал он.
При этом Крищенко не сообщил, что стало причиной его решения.
В то же время некоторые СМИ сообщают, что Банковая определилась с кандидатурой на пост главы Национальной полиции Киева.
На этот пост якобы будет назначена креатура Офиса Президента - полковник полиции Иван Выговский, который на данный момент возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.
Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Однако затем в столичной полиции опровергли данную информацию.
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