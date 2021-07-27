Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора [ Редактировать ]
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.
Об этом сообщил сам Мамедов в Twitter.
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - говорится в сообщении.
Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові🇺🇦 pic.twitter.com/f0YuU5UdAB— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021
Напомним, вчера об отставке Мамедова сообщили его адвокаты, объяснив ее якобы давлением со стороны руководства Офиса генпрокурора.
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