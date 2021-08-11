До Великого Єгипетського музею перевезли поховальний човен фараона Хеопса. Це найстаріше та найбільше дерев'яне судно, виявлене у країні. Йому близько чотирьох з половиною тисяч років. Корабель завдовжки 42 метри та завважки 20 тонн збудовано з кедра.

Археологи виявили його близько сімдесяти років тому під час розкопок у Гізі. Відтоді знахідка зберігалася біля пірамід. У музеї пам'ятку обіцяють зберігати за найновітнішими технологіями.