Поховальний човен фараона Хеопса перевезли до Великого Єгипетського музею [ Редактировать ]
До Великого Єгипетського музею перевезли поховальний човен фараона Хеопса. Це найстаріше та найбільше дерев'яне судно, виявлене у країні. Йому близько чотирьох з половиною тисяч років. Корабель завдовжки 42 метри та завважки 20 тонн збудовано з кедра.
Археологи виявили його близько сімдесяти років тому під час розкопок у Гізі. Відтоді знахідка зберігалася біля пірамід. У музеї пам'ятку обіцяють зберігати за найновітнішими технологіями.
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