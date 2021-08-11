Заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами [ Редактировать ]
В украинских СИЗО разрешат заключенным пользоваться интернетом и телефонами. Соответствующее решение приняло правительство. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Согласно принятому постановлению, чтобы воспользоваться данными услугами, заключенным придется платить определенную сумму.
Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи.
Ранее мы писали о том, что в Одессе из СИЗО сбежал опасный преступник: введена спецоперация. Также мы писали о том, что в Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Его объявили о розыск.
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