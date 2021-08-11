В украинских СИЗО разрешат заключенным пользоваться интернетом и телефонами. Соответствующее решение приняло правительство. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Согласно принятому постановлению, чтобы воспользоваться данными услугами, заключенным придется платить определенную сумму.

Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи.

Ранее мы писали о том, что в Одессе из СИЗО сбежал опасный преступник: введена спецоперация. Также мы писали о том, что в Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Его объявили о розыск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.