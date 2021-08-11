Столичних правоохоронців від сьогодні очолює Іван Вигівський. Раніше він був начальником поліції Полтавщини. Його вже представив міністр внутрішніх справ. Вигівський замінить Андрія Крищенка, який працював на цій посаді майже 6 років. Чим він запам'ятався - про це далі.

Інформація про те, що Андрій Крищенко йде з посади головного правоохоронця столиці, з'явилася в ЗМІ ще минулого тижня. Офіційно в Нацполіції її до останнього не підтверджували. Про те, що рапорт про звільнення вже подано та підписано, Крищенко повідомив сьогодні вранці на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Андрій Крищенко, начальник ГУ Національної поліції Києва (2015-2021):

Більше ніж п'ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто успіхів.

Крищенко став відомим на всю Україну після того, як у квітні чотирнадцятого захищав Горлівський райвідділ міліції від сепаратистів. Він не погодився здати управління, а з даху будівлі скинув російський триколор. За це його жорстоко побили. Російські ЗМІ навіть повідомляли тоді, що правоохоронця розстріляли.

Згодом Крищенка нагородили орденом "За мужність" третього ступеня - за героїзм виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність присязі. Потім Крищенко виконував обов'язки голови Слов'янської райдержадміністрації. А згодом переїхав до Києва і очолив столичну поліцію. Чому тепер іде із цієї посади - не пояснює.

Андрій Крищенко, начальник Гу Національної поліції Києва (2015-2021):

У цьому періоді тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи.

2018 Андрій Крищенко отримав звання генерала поліції третього рангу. Нині йому 48 років. Має двох дітей.