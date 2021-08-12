Новомихайлівка через обстріли залишилась без водопостачання [ Редактировать ]
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув мирний житель. Один український військовий - поранений. Загалом зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої ворог бив з артилерійських систем. Без електрики залишилися чотири села, а Новомихайлівка ще й без водопостачання.
Також наші захисники зафіксували ворожий безпілотник на межі Донецької та Луганської областей.
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