На Донбасі внаслідок обстрілів загинув мирний житель. Один український військовий - поранений. Загалом зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої ворог бив з артилерійських систем. Без електрики залишилися чотири села, а Новомихайлівка ще й без водопостачання.

Також наші захисники зафіксували ворожий безпілотник на межі Донецької та Луганської областей.