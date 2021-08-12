Купатися, чи не купатися: на пляжах Дніпра виявили кишкову паличку [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині у водоймах виявили кишкову паличку. Людей застерігають: купатися в такій воді небезпечно. Чи зупиняє це відпочивальників - бачила Олена Мендалюк.
Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не рядять. У воді виявили кишкову паличку. Однак місцевим на небезпеку байдуже.
Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники.
Олександр Новіков, рятувальник:
Предупреждаем, ходим. Реагирует мало людей. В основмном все идут купаются, детей ведут.
У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить. Як і мертва риба вздовж берега.
Да, я вижу дохлую рыбу, но вода чистая и туда дальше вообще чистая.
Малечі - забавка. На дні посеред мертвої риби ловлять раків.
Тут их просто очень много. Мы их ловим и едим. Целый стакан и один вот такой где-то, не большой.
Не наважується увійти у воду хіба що гість із Харкова.
Дмитро, житель Харкова:
Конечно страшно, я только что руку опустил понюхал, аммиаком пахнет, как будто потравили, капитально причем. Я ощущаю аммиак по запаху очень хорошо.
Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях - категоричні.
Галина Шамичкова, завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного лабораторного центру:
Користуватися водою водоймищ для пиття миття овочів, які ви берете із собою, - не можливо. Ви, якщо йдете у місця відпочинку - обов'язково повинні брати із собою і воду і вже овочі повинні бути вимиті. Тому що у нас багато було випадків лептоспірозу.
Кишкову паличку виявили на чотирьох офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека.
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У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить. Як і мертва риба вздовж берега
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