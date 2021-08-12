В Индии экстренно остановили запуск новейшего спутника [ Редактировать ]
В Индии во время старта ракеты-носителя GSLV-F10, которая должна была вывести на орбиту аппарат EOS-03, произошла техническая аномалия, в связи с которой корабль не смог взлететь. Об этом сообщает пресс-служба индийской организации по космическим исследованиям.
Запуск ракеты должен был состояться с космодрома, который находится в космическом центре имени Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота.
Запуск ракеты-носителя GSLV-F10 состоялся сегодня в 05:43 часов по индийскому времени в соответствии с графиком. Работа первой и второй ступеней была нормальной. Однако зажигания криогенной верхней ступени не произошло из-за технической аномалии. Миссия не могла быть выполнена так, как предполагалось.
Отмечается, что EOS-03 является новейшей разработкой индийских ученых. Его миссией является наблюдение за Землей, в частности мониторинг опасных погодных явлений (грозовых фронтов и циклонов).
Читайте также, в Китае запустили на орбиту ракету-носитель Чанчжэн-3B, на борту которой находился спутник Чжунсин-2Е. Через некоторое время спутник был успешно выведен на заданную орбит, в настоящее время запуск стал 383-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.
Кроме того, Национальное аэрокосмическое агенство США (NASA) готовится отправить на природный спутник Земли Луну так называемый аппарат "кубсат", который получил название CAPSTONE. Аппарат будет запущен благодаря проекту Rocket Lab, который функционирует в Новой Зеландии.
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