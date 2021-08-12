Вода по колено и плавающие авто: в Крыму затопило трассу Симферополь-Ялта [ Редактировать ]
В Крыму затопило трассу Симферополь - Ялта. В сети активно обсуждают информацию о том, что это произошло из-за прорыва дамбы. Однако "власти" полуострова это опровергают. Издание "Крыминформ" публикует видео.
Сильно затопило дорогу на участке в селе Краснолесье в Симферопольском районе. Движение транспорта затруднено, так как воды там, судя по видео, по колено. Машины буквально плавают в воде.
В Телеграм-канале "Крымский" заявили, что после произошедшего в сети появилась ложная информация о том, что подтопление произошло из-за прорыва дамбы возле сел Краснолесье и Доброе. Некоторые говорят, что дамбу кто-то открыл специально.
Сами же "власти" Крыма опровергают прорыв дамбы. По их данным, на самом деле причиной подтопления стал мощный ливень, который прошел на территории полуострова.
Ранее мы писали о том, что в Хмельницком прошел ливень, из-за которого на дорогах города образовались настоящие реки.
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