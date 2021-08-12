Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у масштабних розкраданнях [ Редактировать ]
Махінації на понад півсотні мільйонів доларів. Поліція підозрює керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації у розтраті.
За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, компанія закуповувала зернові через фіктивні підприємства і потім продавала іноземцям за заниженими цінами. Загалом уклали 10 таких контрактів більш як на 230 мільйонів доларів.
Поліція провела обшуки і вилучила фінансові документи, чорнові записи та 200 тисяч доларів готівкою. Заплановано низку експертиз, за результатами яких усім причетним оголосять підозру.
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