Махінації на понад півсотні мільйонів доларів. Поліція підозрює керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації у розтраті.

За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, компанія закуповувала зернові через фіктивні підприємства і потім продавала іноземцям за заниженими цінами. Загалом уклали 10 таких контрактів більш як на 230 мільйонів доларів.

Поліція провела обшуки і вилучила фінансові документи, чорнові записи та 200 тисяч доларів готівкою. Заплановано низку експертиз, за результатами яких усім причетним оголосять підозру.